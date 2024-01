MN - Mercato Milan: Demiral non arriverà. Ultime ore per trovare un prestito last minute

vedi letture

Da diverse settimane il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni, il nome di Merih Demiral è stato accostato con insistenza al club di via Aldo Rossi, ma non sarà lui il rinforzo milanista. I motivi sono quelli usciti in queste ore: prima di tutto l'ingaggio troppo alto del turco che attualmente all'Al-Ahli prende 13 milioni di euro a stagione e poi il club arabo non mai aperto alla sua cessione, tanto meno in prestito.

Domani alle 20 chiuderà il mercato invernale e il Milan sta lavorando per provare a trovare un prestito last minute. La dirigenza rossonera non ha comunque intenzione di prendere un giocatore tanto per prenderlo, come ha spiegato qualche giorno fa anche l'ad Giorgio Furlani: "Non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare". Dunque se uscirà un'occasione interessante nelle prossime ore il Milan si farà trovare pronto, altrimenti la rosa milanista resterà questa.