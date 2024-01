MN - Milan, pronta la strategia per blindare Simic: gli aggiornamenti

vedi letture

L’exploit di Jan-Carlo Simic non è qualcosa di casuale. È frutto di un lavoro di scouting iniziale, con il team di osservatori del Milan che è andato a prenderlo dalle giovanili dello Stoccarda un anno fa, credendo fortemente nel suo potenziale. La sua crescita agli ordini di Ignazio Abate in Primavera è stata importante e colta anche da Pioli e dal suo staff, che già in estate ha avuto modo di lavorarci in maniera quotidiana durante la tournée americana dove Simic impressionò per personalità e posizione sia contro il Real Madrid sia contro la Juventus.

Il gol al Monza di due settimane fa, dopo esser subentrato all’infortunato Pobega, ha alzato il grado di notorietà di Simic, che anche in Youth League ha fatto vedere cose egregie aiutando la sua squadra alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta di questa edizione.

La titolarità di ieri sera contro il Cagliari in Coppa Italia è solo l’ultimo step di un processo di crescita che è destinato a proseguire nel corso delle prossime partite, tra campionato e Coppa Italia. Ma il Milan sa bene che Simic ha qualcosa in più ed è per questo motivo che anche a livello contrattuale ha un piano ben preciso.

Contatti per il prolungamento

La dirigenza milanista vuole arrivare ad un accordo con il giocatore e il suo agente, Giuseppe Riso, per prolungare l’attuale contratto che va in scadenza il 30 giugno 2025. La trattativa entrerà nel vivo, probabilmente, dopo la chiusura del mercato anche per valutare l’ulteriore sviluppo tecnico di Simic, che quotidianamente si mostra attento, voglioso e desideroso di crescere per rimanere in pianta stabile in prima squadra. L'idea è quella di un rinnovo almeno fino al 30 giugno 2028.