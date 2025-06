MN - Quanti soldi avrà il Milan per il mercato? Furlani: "Dobbiamo decidere come allocare le risorse. Se spendi troppo a sinistra, non hai a destra"

vedi letture

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa, tra cui gli inviati di MilanNews.it, avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Valutate anche giocatori con ingaggi onerosi?

“Il calcio è centrale nel progetto di Milan ed è una cosa ovvia perché noi siamo un club di calcio con 125 anni di gloriosa storia. A volte c’è questa confusione di far sembrare il Milan un’altra cosa, di parlare di cose economiche. La centralità del calcio è chiara. All’interno di questa considerazione, ci tengo a dire che tutte le risorse economiche vengono investite con l'obiettivo di creare performance sportive: all’interno di questo ci sono dei paletti, dei parametri. Se spendi troppo a destra, poi non ci arrivi a sinistra. L’obiettivo è arrivare al top della prestazione sportiva ma dobbiamo decidere come allocare le risorse che le riceviamo sia dalla parte sportiva che da quella commerciale”

Che mercato sarà?

“Se ci sono degli interessamenti per dei nostri giocatori è perché sono riconosciuti come forti. Poi l’anno scorso non c’è stato il giusto contesto e non hanno reso al massimo. Ma sono forti: da un lato non c’è bisogno di una rivoluzione, dall'altro lato ci sono tanti interessamenti il che non vuol dire che sono in vendita”