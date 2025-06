Cercasi attaccante "alla Giroud": Retegui e Mitrovic le idee del Milan

Nel corso della sua presentazione informale alla stampa, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha confermato che la società è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e che abbia pressoché le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di Olivier Giroud. Dusan Vlahovic potrebbe essere sicuramente un'opportunità, complice la sua rottura con la Juventus, ma le intenzioni del Diavolo sembrerebbero altre.

Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, i due nomi che farebbero più gola dalle parti di Casa Milan sarebbero quelli di Mateo Retegui e Aleksander Mitrovic, due attaccanti da area di rigori, di quelli che in stagione ti garantiscono almeno 20 gol. Per quanto il club sia alla ricerca di una soluzione in attacco, al momento la priorità è un'altra, il centrocampista, ma un rinforzo in quel ruolo comunque arriverà.