Monza, per Bartesaghi solo un semplice sondaggio

Il sondaggio del Monza per Davide Bartesaghi, scrive il giornalista di Relevo di Matteo Moretto, al momento resta un "semplice" sondaggio e nulla più.

Al momento non c'è una trattativa avanzata perché i brianzoli hanno in lista anche altri nomi, tutti con maggiore esperienza in Serie A rispetto al 18enne rossonero: non c'è ancora convinzione al 100% di procedere su questa pista.