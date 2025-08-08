Moretto: "In serata sono previsti nuovi contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l’affare di Athekame"

Il Milan spinge per arrivare ad Athekame, terzino destro dello Young Boys. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta le ultime sulla trattativa. Queste le sue dichiarazioni:

“In serata sono previsti nuovi contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l’affare Athekame. Ieri il calciatore ha chiesto ufficialmente la cessione: vuole andare al Milan. C’è ancora una leggera differenza sulla valutazione però siamo veramente ai dettagli, la differenza è minima e stasera i club tornano a parlare, ci saranno nuovi contatti per provare a definire al 100% l’operazione”.