Moretto: "In serata sono previsti nuovi contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l’affare di Athekame"
MilanNews.it
Il Milan spinge per arrivare ad Athekame, terzino destro dello Young Boys. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta le ultime sulla trattativa. Queste le sue dichiarazioni:
“In serata sono previsti nuovi contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l’affare Athekame. Ieri il calciatore ha chiesto ufficialmente la cessione: vuole andare al Milan. C’è ancora una leggera differenza sulla valutazione però siamo veramente ai dettagli, la differenza è minima e stasera i club tornano a parlare, ci saranno nuovi contatti per provare a definire al 100% l’operazione”.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "In serata sono previsti nuovi contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l’affare di Athekame"
Radiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carridi Luca Serafini
Le più lette
1 Radiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
2 Di Marzio: "Contatti nella notte tra Milan e Nottingham Forest per Musah. Oggi può essere una giornata decisiva"
3 MN - Aston Villa su Saelemaekers: nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'offerta ufficiale al Milan
4 Milan, in arrivo il rilancio del Newcastle per Thiaw. Allegri lo vuole trattenere, ma a 40 milioni...
Primo Piano
Modric a DAZN: "Ho ancora dei sogni calcistici, ed è anche per questo che sono venuto al Milan. Qui per vincere trofei"
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com