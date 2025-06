Moretto: "L'Al Hilal insiste per Theo Hernandez"

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Samuele Ricci: "Ricci è nella lista del Milan che però sta dando ora la priorità ad altre operazioni. Il Milan si è avvicinato tanto a Ricci nelle scorse settimane sia con il giocatore, con cui ha un accordo verbale, sia con il Torino. Ad oggi però Ricci-Milan è in stand-by perchè il Diavolo ha altre priorità come Xhaka. Vedremo come si evolverà poi la trattativa per Ricci. Si è parlato nelle ultime ore dell'interesse dell'Atalanta per il centrocampista granata, ma a me non risulta che al momento sia una pista concreta".

In merito invece al futuro di Theo Hernandez, Moretto ha spiegato: "Resta viva la pista Al Hilal che continua ad insistere per Theo. Bisognerà capire però se il francese aprirà a questa destinazione. Non è comunque una pista tramontata, così come non è tramontata la pista Musah-Napoli".