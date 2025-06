Sottil non sarà riscattato dal Milan. Su di lui piomba il Torino di Baroni

Il futuro di Riccardo Sottil resta ancora tutto da scrivere. Dopo un prestito poco incisivo al Milan - esperienza che, come del resto l’intera stagione rossonera, non ha lasciato grandi tracce - l’esterno offensivo è rientrato alla Fiorentina, con cui ha un contratto in scadenza nel 2027. Ma la permanenza in viola è tutt’altro che scontata: il classe ’99 è alla ricerca di un club che possa finalmente offrirgli continuità e un ruolo da titolare, finora mai realmente trovato.

In questo scenario si inserisce il Torino, che dopo l’addio di Elmas è alla ricerca di un esterno con caratteristiche simili. Il profilo di Sottil corrisponde all’identikit tracciato da Vagnati: rapido, tecnico, capace di agire su entrambe le corsie, sebbene prediliga la sinistra per rientrare sul destro. Il suo valore di mercato si aggira poco sotto i 10 milioni, una cifra che rientra nei limiti imposti da Urbano Cairo per questa sessione.

Baroni, nuovo tecnico granata, potrebbe valorizzarlo in un sistema di gioco flessibile, in cui Sottil troverebbe spazio e libertà di movimento. Al momento, il nome dell’esterno è appuntato sul taccuino del direttore tecnico granata, che valuta attentamente costi, margini di crescita e impatto potenziale prima di procedere con un affondo concreto. Sullo sfondo, intanto, l’ombra del Modena: la squadra emiliana, ora allenata dal padre Andrea, sarà proprio il primo avversario del Torino in Coppa Italia. Un intreccio curioso, che potrebbe presto incrociarsi anche sul mercato. Lo riporta Tuttosport.