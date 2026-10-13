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Mourinho blinda Endrick: "Non va da nessuna parte, chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me"
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Si è parlato moltissimo del giovane talentuoso attaccante brasiliano del Real Madrid, Endrick, che secondo le ultime voci di mercato in vista di gennaio, sarebbe molto stimato dalla proprietà e dirigenza rossonera. Il tecnico dei Blancos, Josè Mourinho però non sarebbe totalmente felice di lasciar partire il centravanti brasiliano. Queste le sue dichirazioni a TNT Sports alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma:
MOURINHO BLINDA ENDRICK
l’annuncio di José Mourinho: “Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid”.
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