No alle contropartite tecniche nell'affare Samardzic: l'Udinese vuole solo cash

Il Milan continua a monitorare la pista che porta a Lazar Samardzic, con il giocatore che dal canto suo starebbe spingendo insieme al papà/agente per vestire rossonero nella prossima stagione. Allo stesso tempo, però, il ragazzo non si starebbe mettendo contro l'Udinese, che non si sarebbe opposto alla cessione del classe 2002 solo difronte ad un'offerta equa che lo soddisfi.

Nel corso di queste prime settimane di trattative, si è parlato di un Milan disposto a mettere sul tavolo dei friulani poco meno di 20 milioni di euro con l'aggiunta di qualche contropartita tecnica, Adli e Pobega su tutte, con i bianconeri che si sarebbero però opposti comunicando di non ascoltare offerte sotto ai 25 milioni di euro.

Stando a Il Corriere dello Sport, "ad oggi, il club rossonero non impiegherà tutta quella cifra per Samardzic, sfruttando il mese di calciomercato che rimane per tentare di ammorbidire le richieste dei friulani liberando, al contempo, spazio in rosa".