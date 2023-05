Non solo Kamada, anche Loftus-Cheek. Dopo il ko di Bennacer, due rinforzi a centrocampo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il nome di Daichi Kamada non è l'unico sui giornali questa mattina e in particolare sulle pagine del Corriere dello Sport. Il giapponese potrebbe arrivare a zero ma il Milan, complice il brutto infortuni a Bennacer, potrebbe decidere di investire su due giocatori a centrocampo. Per questo motivo i fari sono puntati anche su Loftus-Cheek centrocampista box-to-box che al Chelsea è ormai un esubero e ha il contratto in scadenza nel 2024: motivi che propendono per un costo del cartellino basso.