Palladino: "Ibra un grandissimo calciatore, valuteremo tutto. C'è spazio per lui al Monza? Ovvio"

Fonte: dal nostro inviato a Monzello, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In conferenza stampa, l'allenatore del Monza Palladino parla così di Ibrahimovic:

“Non abbiamo parlato di giocatori con Galliani, ne parleremo da lunedì mattina e inizieremo a programmare. Non è facile trovare calciatori con le caratteristiche che servono a noi, ma ci lavoreremo. Zlatan è un campione, un grandissimo calciatore; valuteremo tutto, a 360 gradi. Ci sarebbe spazio per lui? Ovvio che c’è spazio per i grandi campioni, ma in tanti in Italia vogliono venire al Monza perché abbiamo creato appeal; si sta bene qui: i grandi campioni sono sempre accettati”