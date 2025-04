Panchina Milan: per SportMediaset prende quota la candidatura di Gasperini

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, in attesa di definire chi verrà scelto come nuovo direttore sportivo del Milan (l'ad Furlani è a Miami per impegni commerciali, Igli Tare è al momento il favorito), spunta un nuovo nome per la panchina rossonera: si tratta di Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell'Atalanta che Tare aveva già provato a prendere in passato quando era alla Lazio. La sua candidatura sta prendendo quota.

Gasperini verso l'addio all'Atalanta

A fine febbraio, durante la conferenza stampa prima della sfida contro l'Empoli, Gian Piero Gasperini, che ha un contratto con l'Atalanta fino al 2026, ha annunciato che non ci saranno altri rinnovi, dunque o questa estate o al massimo la prossima saluterà il club bergamasco: "C'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere il rapporto, sicuramente non ci saranno ulteriori rinnovi".