Tuttosport: "Camarda allunga e va in prestito"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Camarda allunga e va in prestito". Qualche giorno fa l'agente di Francesco Camarda è stato a Casa Milan per incontrare i dirigenti rossoneri. L'idea comune è quella di prolungare il suo contratto con il Diavolo per un altro anno (fino 2028, poi quando sarà maggiorebbe potrà firmare un accordo più lungo) con aumento dell'ingaggio (poco più di 500 mila euro) e poi mandarlo in prestito a giocare con continuità.

A Camarda non mancano certamente le pretendenti, anche se verrà data precedenza alle squadre di Serie A: in pole sembra esserci il Lecce, che dovrà sostituire Krstovic, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche il neopromosso Pisa e l'Udinese, la quale cerca una punta per il dopo Lucca. Sul giovane attaccante rossonero ci sono poi anche alcuni club di Serie B come Spezia e Carrarese.