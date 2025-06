Milan, da martedì scatterà la clausola da 175 milioni per Leao

Come riferisce il Corriere della Sera in edicola oggi, da martedì scatterà la clausola da 175 milioni di euro inserita nel contratto di Rafael Leao. Una cifra che nessun club è disposto a mettere sul piatto, ma cosa succederebbe a Casa Milan se qualcuno si presentasse con 100 milioni di euro da mettere sul tavolo per l'attaccante portoghese?

Al momento la squadra che ha mostrato maggiore interesse per Leao è stato il Bayern Monaco che è alla ricerca del sostituto di Sané che si è trasferito in Turchia al Galatasaray. Il primo nome nella lista è Nico Williams, il quale però sembra destinato al Barcellona. Piace molto anche Barcola, ma il francese non lascerà il PSG e così i tedeschi hanno messo gli occhi su Leao. Il Milan ha comunque già fatto sapere che non intende contemplare contropartite tecniche come Kim o Goretzka.