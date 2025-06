Milan, in uscita uno tra Tomori e Thiaw. Gabbia e Pavlovic confermati

Il Milan ha messo in cima alla sua lista dei desideri per rinforzare la difesa Giovanni Leoni, centrale classe 2006 del Parma. Su di lui ci sono anche Juventus, Inter e alcun club inglesi e per questo il Diavolo è al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza per il giovane giocatore che viene valutato dai gialloblu almeno 20-25 milioni di euro. Per arrivare a lui, i dirigenti di via Aldo Rossi stanno pensando di strutturare così la loro prima offerta: 13-15 milioni più una contropartita tecnica, vale a dire Lorenzo Colombo, centravanti che ha giocato in prestito l'ultima stagione all'Empoli e che potrebbe far comodo al Parma che sta cedendo Bonny all'Inter.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che bisognerà capire che il club emiliano sarà d'accordo o se continuerà a chiedere solo cash per Leoni. In quel caso, il Milan potrebbe trovare i soldi dalla vendita di uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw: il primo era già stato vicino alla cessione a gennaio, mentre il tedesco è da tempo nel mirino del Bayer Leverkusen e chissà che non possa entrare nella trattativa per Xhaka. Gli indiziati ad andare via, al di là della trattativa per Leoni, sono loro due, non Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic che verranno confermati nella rosa milanista anche della prossima stagione.