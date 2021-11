Pedullà: "Renato Sanches ama il Milan, fu vicinissimo già 4 anni fa. Faivre resta un obiettivo dei rossoneri"

Attraverso Twitter, Alfredo Pedullà ha parlato così del mercato del Milan: "Renato Sanches ama il Milan: poco più di 4 anni fa era andato a un centimetro, aveva detto sì, poi il Bayern lo mandò allo Swansea. E Faivre resta un obiettivo: non si cambia versione ogni 5 giorni, siamo seri. Ovviamente alle condizioni del Milan". Per il centrocampo, non piace però solo il portoghese: "Per quel ruolo il Milan dall’estate (come già raccontato) ha sondato più volte Kamara, in scadenza con il Marsiglia e che ha ricevuto un’altra proposta di rinnovo. Kamara ha mercato in Premier ed era stato seguito anche dalla Lazio".

Renato #Sanches ama il #Milan: poco più di 4 anni fa era andato a un centimetro, aveva detto sì, poi il #Bayern lo mandò allo #Swansea. E #Faivre resta un obiettivo: non si cambia versione ogni 5 giorni, siamo seri. Ovviamente alle condizioni del #Milan — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 22, 2021