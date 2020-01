Pedullà: "Suso-Siviglia, no stop e conference call"

Secondo quanto riferito da AlfredoPedullà.com, la trattativa tra il Milan e Siviglia per Suso è nel vivo, tant'è che in giornata potrebbe consumarsi una conference call molto importante. Il club rossonero chiede un obbligo di riscatto per evitare che il giocatore rientri in rossonero, il club andaluso sembra intenzionato ad accontentare i rossoneri. Una trattativa no stop che potrebbe presto concretizzarsi.