Per Luka Jovic si sono fatte avanti Siviglia e Monaco

Il Milan per acquistare giocatori dovrà liberare spazio nella lista dei 17 giocatori over 22 da consegnare poi alla Lega serie A e all’Uefa. Uno dei principali candidati a lasciare il Diavolo in questo calciomercato è senza ombra di dubbio Luka Jovic, fuori dal progetto tecnico rossonero prima con Fonseca ed adesso anche con Conceiçao.

Declinate offerte provenienti da Turchia e Russia, l'attaccante serbo sarebbe alla ricerca di un'esperienza che possa permettergli di essere ancora protagonista nel calcio che conta. Ed ecco che qui entra in gioco il suo agente, Fili Ramadani, che stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport che grazie alla sua intermediazione avrebbe fatto registrare l'interesse di Monaco e Siviglia per Lukic.