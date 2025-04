Moretto: "Con Paratici non era chiusa. Avanti i colloqui per il nuovo ds. Moncada resterà al Milan"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole sulla questione del nuovo ds del Milan: "Si diceva che Paratici sarebbe diventato il nuovo ds del Milan e che mancava solo l'ufficialità. Così però non è, non era fatta o chiusa. Le parti non erano nemmeno ad un passo dalla chiusura. Sono previsti nuovi contatti, Paratici ha una situazione legale personale molto delicata. Il Milan lo sapeva ovviamente.

Io so che il Milan proseguirà i propri colloqui per scegliere il nuovo direttore sportivo. La questione Paratici non è come era stata raccontata. Il Milan vuole trovare il profilo giusto da inserire nell'organigramma che non cambierà, nel senso che Moncada ha un contratto fino al 2026 e resterà al Milan, così come Furlani continuerà a fare l'ad. Dalla scelta del ds poi partiranno tutte le altre scelte, in primis quella dell'allenatore".