Moretto: "La Juventus vuole riscattare Kalulu dal Milan"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan:

Su Alex Jimenez: "Nel week-end giocherà nel Milan Futuro. Questa mattina, che è squalicato in Serie A e non potrà giocare contro la Fiorentina, ha ricevuto la chiamata del Milan Futuro per scendere in campo domani contro il Sestri Levante. E' una gara fondamentale in ottica salvezza. Jimenez sta avendo un percorso di crescita importante, il Milan sta lavorando con il Real Madrid per cercare di tenersi lo spagnolo per almeno i prossimi due anni. I dialoghi sono già in corso".

Su Guardiola accostato al Milan: "E' una cosa che smentisco. Mi sembra un nome assolutamente campato per aria. Non c'è mai stato nulla e non ci sarà nulla tra il Milan e Guardiola".

Sul futuro di Kalulu: "La Juventus è assolutamente convinta e decisa di pagare i 14 milioni di euro del diritto di riscatto più tre di bonus per tenere Kalulu a Torino. La Juventus lo vuole assolutamente tenere e a giugno pagherà al Milan quei 14 milioni".