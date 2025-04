Dalla Francia, De Zerbi litiga con i giocatori del Marsiglia: "Volete farmi fallire? E allora falliremo tutti"

Scenari di forte tensione e crisi tra De Zerbi e il Marsiglia dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro il Reims (la terza consecutiva e la quarta nelle ultime cinque giornate) che ha permesso al Monaco di effettuare il sorpasso in classifica, al secondo posto, nei confronti della squadra allenata da Roberto De Zerbi. A 7 giornate dalla fine della Ligue 1 e con una qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare, la situazione attorno all'allenatore ex Sassuolo e Brighton si fa sempre più tesa. Anche per effetto dell'ultimo durissimo scontro col suo spogliatoio che rischia di minare il finale di campionato e la rincorsa all'obiettivo che la società ritiene imprescindibile, per questioni di prestigio ed economiche.



De Zerbi contro tutti

Il tecnico italino aveva pesantemente criticato l'atteggiamento dei suo giocatori, denunciando gravi limiti di mentalità e minacciando provvedimenti punitivi nei loro confronti - “Se io non vedo mai la mia famiglia, sarà lo stesso pure per voi”, Avrebbe detto per motivare un eventuale ritiro a tempo indeterminato. Tuttavia, secondo quanto ricostruisce L'Equipe, il clima si è fatto sempre più incandescente col passare dei giorni e vengono rivelati dettagli piuttosto scottanti relativi, in particolare, alla giornata di lunedì, quella in cui era stata fissata la ripresa degli allenamenti alla Commanderie, il centro sportivo dell'OM.



Per il noto quotidiano francese, De Zerbi avrebbe affrontato il gruppo dei suoi calciatori, spiegando che, alla luce dell'atteggiamento “indegno” mostrato contro il Reims, non li avrebbe allenati. In risposta, i giocatori avrebbero deciso di non indossare gli scarpini da calcio rifiutandosi dunque di scendere in campo. Una situazione di grandissima tensione che ha costretto il ds Benatia a prendere in mano la situazione: il dirigente marocchino si sarebbe trattenuto per circa un'ora all'interno degli spogliatoi per mediare con Greenwood (tra i più criticati dallo stesso De Zerbi nelle ultime settimane, ndr) e compagni, ma sferzandoli a sua volta in merito alla pessima prestazione nell'ultimo impegno di campionato.

Sempre secondo L'Equipe, ci sarebbe stato inoltre un nuovo episodio di tensione e di un duro faccia a faccia tra Roberto De Zerbi e Pol Lirola, difensore spagnolo con un passato in Italia (Juventus, Sassuolo, Fiorentina e Frosinone, tra le altre). Sorpreso a ridere in sala mensa, in un momento evidentemente giudicato non adatto per mostrare tutta questa serenità, l'allenatore italiano sarebbe andato all'attacco: “Volete farmi fallire? E allora falliremo tutti assieme. Nessuno nel club ti voleva qui la scorsa estate, io sono stato l'unico a credere in te. E questa sarebbe la tua ricompensa?”.

Una serie di crisi e momento di forte crisi attanagliano De Zerbi e il suo Marsiglia, oggi ancora in lotta per un posto in Champions e con un futuro che potrebbe vedere una nuova tappa per la carriera di De Zerbi..