Rai Sport - Kulusevski offerto al Milan: la Juve chiede 3 milioni di prestito più un riscatto a 40 milioni

Come riportato da Rai Sport, l'entourage di Dejan Kulusevski avrebbe offerto lo svedese al Milan. La Juventus, che ha aperto alla cessione dell'esterno classe 2000, chiederebbe 3 milioni di euro per il prestito fino al termine della stagione, con un diritto o obbligo di riscatti fissato sui 40 milioni di euro. Il club rossonero, però, non sarebbe disposto ad accettare le richieste economiche della Juve.