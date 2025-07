Ramazzotti: "Per provare ad anticipare l'Inter, il Milan ha intensificato i contatti col Parma per Leoni"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle intenzioni del Milan per Giovanni Leoni del Parma: "Il Milan non molla neppure Leoni e anzi per provare ad anticipare l’Inter, ha intensificato i contatti con il Parma. Anche in questo caso è necessaria un’uscita che nella mente dei dirigenti rossoneri dovrebbe essere Thiaw al Como: il tedesco è tornato a valutare l’ipotesi di trasferirsi sul Lago, alla corte di Fabregas, ma non ha ancora detto sì. E non è detto che lo faccia... Nell’affare con il Parma può entrare Mattia Liberali, contratto in scadenza nel 2026, dopo la stagione tra Primavera e Milan Futuro. Il club rossonero lo ha messo sul tavolo come possibile contropartita. Insieme a Colombo. Gli emiliani stanno valutando senza fretta la proposta: hanno l’interesse ad alimentare un’asta tutta milanese per il loro talento che tra l’altro vorrebbero tenere un’altra stagione. A meno che la valutazione non tocchi o superi i 30 milioni. Il Diavolo ha intensificato i contatti e non ha intenzione di mollare".

THIAW DEVE PARTIRE

Prima di tentare l'assalto a Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, il Milan deve chiudere una cessione in difesa, vale a dire quella di Malick Thiaw al Como. Rispetto a qualche giorno fa, il giocatore tedesco è tornato a valutare l’ipotesi di trasferirsi alla corte di Fabregas, ma per il momento non ha ancora detto sì. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Una volta chiusa questa cessione, con il Milan che incasserebbe 25 milioni di euro, i dirigenti milanisti andranno all'assalto di Leoni. Nei piani dei rossoneri, che hanno intensificato i contatti con il Parma per provare ad anticipare la concorrenza dell'Inter, la quale è anche lei forte sul giovane centrale gialloblu, c'è di inserire nell'affare una contropartita tecnica tra Mattia Liberali e Lorenzo Colombo.