Repubblica - Il Milan stringe per Ziyech: l'accordo con il Chelsea non è lontano

Per rinforzare la fascia destra della sua trequarti, il Milan punta forte su Hakim Ziyech: il giocatore del Chelsea ha già detto sì ai rossoneri, mentre il club inglese ha dato il suo ok alla sua cessione in prestito. Lo riferisce il sito di Repubblica che spiega che l'accordo tra i due club non è lontano. Il marocchino è il primo nome della lista e il Diavolo ha fretta di chiudere questa operazione. In via Aldo Rossi, piace molto anche Marco Asensio, ma i 25 milioni di euro richiesti dal Real Madrid vengono ritenuti troppi dal Milan per un giocatore in scadenza nel 2023.