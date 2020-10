Da pochi minuti è arrivato il gong che sancisce la fine del mercato. Nessuna entrata per il Milan in questa giornata, che però aveva trattato per qualche ora con il Strasburgo per acquisire le prestazioni sportive di Mohamed Simakan. Spunta un dettaglio: come riportato da RMC, il Milan aveva inviato un aereo privato nella città francese per il giocatore.