Romano: "Lo United si è informato su Fofana, ma il Milan è in vantaggio perchè ha già un'intesa con il francese"

Intervenuto su YouTube al canale "The United Stand", Fabrizio Romano ha commentato così l'interesse del Manchester United per Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco su cui da tempo c'è il Milan: "Fofana è un giocatore che il Manchester United aveva messo nella sua lista già la scorsa estate, era molto apprezzato da Ten Hag. Negli ultimi giorni del mercato estivo 2023, i Red Devils avevano considerato il francese, ma poi il Monaco non volle vendere il giocatore.

Ora, da quanto mi dicono, Fofana è in conversazioni avanzate con il Milan. Ha già raggiunto un accordo sul contratto con i rossoneri. C'è una trattativa in corso tra il Milan e il Monaco. Quindi il Milan è assolutamente in vantaggio per Fofana. Ci sta che lo United si informi sul francese perchè lo apprezza ancora, ma al momento non è l'obiettivo principale per gli inglesi. Potrebbe diventare un'opportunità nelle prossime settimane. Lo United sa comunque che al momento il Milan è in vantaggio e ha già un'intesa con Fofana".