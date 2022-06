Sampdoria, non solo Gabbia: del Milan piacciono anche Castillejo, Maldini e Duarte

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Secolo XIX di oggi spiega come la Sampdoria potrebbe fare spesa in casa Milan per rinforzare la squadra di Giampaolo: oltre che di Gabbia, si è parlato di diversi 'esuberi' rossoneri. Nell'ultimo incontro di è discusso di Leo Duarte, difensore l'anno scorso in Turchia (ma che sembra destinato al Trabzonspor), Castillejo (già seguito a gennaio) e di Daniel Maldini.