Santos, Canozzi a Sky: "Kaio Jorge ha un contratto fino al 2023. Via per almeno 15 milioni"

Secondo il Santos il contratto di Kaio Jorge scadrà nel 2023, mentre gli agenti dell’attaccante sostengono che possa liberarsi a parametro zero a dicembre. Questo perché nel momento della firma del contratto da professionista, riporta Sky Sport, il ragazzo aveva 16 anni e, secondo il regolamento in vigore in Brasile, i minorenni non possono siglare accordi con durata maggiore ai 3 anni. È chiaro che dalla durata del contratto con il suo attuale club dipende molto della valutazione del giocatore.

Sergio Canozzi, consulente di mercato del Santos, ha parlato a Sky Sport della situazione di Kaio Jorge, obiettivo di mercato di Milan e Juve: "Abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Quello che sta accadendo è il risultato di una manovra sbagliata dell’agente del calciatore. Kaio Jorge ha un contratto in essere con il Santos fino al 2023, stiamo parlando con diversi club e aspettiamo delle proposte". Canozzi ha anche parlato di eventuali offerte provenienti dall'Italia: "Abbiamo avuto un paio di contatti. Sappiamo che in una situazione normale il ragazzo potrebbe valere 25 milioni, ma al momento un'offerta sui 15 milioni verrebbe presa in considerazione".