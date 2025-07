Serafini: "Per la fascia destra il nome sarà di un giocatore (quasi) mai apparso in queste settimane"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista, si è così espresso sulla ricerca da parte del Milan del terzino destro: "Continuano a venire accatastati a Milanello terzini, centrocampisti e centravanti come in una specie di deposito, di magazzino: procuratori, amici, dirigenti, giocatori che fanno circolare nomi di giocatori ai quali il Milan sarebbe interessato, hai visto mai... In particolare i terzini accostati al club rossonero sono quintali, un tot al chilo, eppure mi risulta che dopo Estupinian per la fascia destra il nome sarà di un giocatore (quasi) mai apparso in queste settimane. Un po' la tattica di Maldini e Massara: avanti in silenzio, sempre e comunque".

COMPLICATE LE PISTE DOUE E SINGO

Tra i tasselli che mancano al Milan in questo mercato estivo c'è anche il terzino destro. Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi addii in questa zona di campo: Calabria è andato via a gennaio, mentre nelle scorse settimane hanno salutato Walker, Florenzi ed Emerson Royal. Come riferisce stamattina Tuttosport, il primo obiettivo per questo ruolo è sempre Guela Doué, giocatore dello Strasburgo che chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire contro i 22-23 milioni prospettati dal Diavolo. E' quindi una pista piuttosto complicata, così come quella che porta a Singo del Monaco, anche lui valutato 30 milioni.

Ieri mattina, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Emerson Royal al Flamengo con questo comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emerson Royal al Flamengo. Il Club rossonero ringrazia Emerson e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".