Sky - Alternativa per il rinnovo di Leao: idea proposta per 'guadagnare tempo'

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando ad una soluzione alternativa per il rinnovo di Rafael Leao. L'idea sarebbe quella di proporre al giocatore e al suo entourage un rinnovo a breve termine (ipotesi, per esempio, fino al 2025) in modo da posticipare il problema rinnovo guadagnando tempo per risolvere alcuni intoppi importanti, come quello della multa da saldare con lo Sporting Lisbona, ed evitando che il calciatore possa salutare il Milan in estate ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore a causa della vicina scadenza.