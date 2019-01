Sky - Di Marzio: "Le idee del Milan erano Deulofeu, Carrasco e Saint Maximin"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato così delle ultime mosse del Milan prima della chiusura del mercato: "Era finita già ieri sera. Oggi non ci sono stati grandi tentativi. Il presidente del Dalian aveva ribadito che lo avrebbe ceduto solo a titolo definitivo. Il giocatore aveva dato l’ok ma il fatto che il Dalian aveva chiesto solo il titolo definitivo lo dimostra il fatto che non lo abbia preso nessuno. L’operazione Carrasco era già chiusa ieri, e il Milan non ha voluto prendere tanto per prendere nonostante le tante proposte ricevute. Le idee del Milan erano chiare, Deulofeu, Carrasco e Saint Maximin”