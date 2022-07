MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, oggi ci sono stati nuovi contatti importanti con il Chelsea per Hakim Ziyech. È il primo grande obiettivo di Maldini e Massara dopo il rinnovo ed il Milan sta cercando la formula giusta per trovare l’accordo. C'è fiducia crescente per la riuscita dell'operazione.