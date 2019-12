Sky - Napoli prepotentemente su Ibra. Boban mediatore per cercare il sì dello svedese

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Napoli è prepotentemente su Ibrahimovic. Il Milan ha fatto un'offerta da circa 3 milioni fino a giugno e poi 6 per la prossima stagione. Zlatan chiede di più e vuole avere la certezza del secondo anno, mentre il Milan lo ha condizionato al raggiungimento del quarto posto in classifica. Boban in prima persona sta facendo il mediatore per cercare il sì dello svedese che per ora prende tempo.