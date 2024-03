SportMediaset - Calciomercato e allenatore Milan, deciderà Ibra: Conte è la prima scelta

SportMediaset fa il punto sul futuro del Milan dopo che ieri, direttamente da Londra, Gerry Cardinale insieme a Zlatan Ibrahimovic s'è detto insoddisfatto di come sta procedendo la stagione rossonera. "Cambiamento non è una brutta parola. Sto facendo affidamento su Zlatan per i suoi consigli e la sua prospettiva. Tutto intorno al Milan ha bisogno di “cambiare”, anche se userei un’altra parola: “evolvere”. Cambiamento è una parola da nero o bianco, come se dovessimo buttare tutto all’aria e ricominciare. Non c’è bisogno. Evolversi è un processo migliore. Guarderemo al personale, abbiamo avuto un sacco di infortuni. Non sono soddisfatto, Zlatan non è soddisfatto, di non essere al primo posto in Serie A", ha detto.

Cardinale nel corso dell'evento organizzato dal 'Financial Times' ha più volte rimarcato l'importanza di Zlatan Ibrahimovic nel progetto Milan. Parole che lasciano intuire come sarà l'ex centravanti svedese da qui in avanti a prendere le decisioni più importanti sul calciomercato e sulla futura guida sportiva. La prima decisione riguarderà il nuovo allenatore che - si legge - potrebbe essere Antonio Conte. E' lui la prima scelta di Ibra, dirigente che nelle prossime settimane farà di tutto per convincerlo.

Un paio di settimane fa, nel corso di una intervista rilasciata al 'Telegraph', Conte si era detto pronto a tornare in pista a fine stagione: "Mi sono preso questo tempo per me, per la mia famiglia e per stare con i miei genitori", ha detto Conte. "Mio padre mi spinge a tornare rapidamente, ma è importante ricaricarsi, fisicamente e mentalmente. Ora il mio unico problema è che ho troppa energia e sto infastidendo mia moglie!"