SportMediaset - Mercato Milan: smentite su Thiaw ad un passo dal Newcastle. In arrivo Pavlovic, ora tutto su Emerson

vedi letture

In merito al mercato del Milan, Claudio Raimondi riferisce a SportMediaset su Italia Uno che non trova conferma l'indiscrezione arrivata nelle scorse ore dall'Inghilterra secondo cui Malick Thiaw sarebbe ad un passo dal Newcastle per circa 41 milioni di euro. Dal club rossonero arrivano smentite su questa notizia.

E' invece in arrivo Strahinja Pavlovic, per il quale il Milan sta limando gli ultimissimi dettagli con il Salisburgo. La trattativa si chiuderà a 18 milioni di euro più due di bonus. Ora i rossoneri proveranno l'assalto decisivo a Emerson Royal del Tottenham: mancano ancora gli ultimi dettagli da sistemare, ma anche il brasiliano è vicino e dovrebbe arrivare in rossonero per una cifra complessiva di 20 milioni.