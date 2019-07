SportMediaset - Milan, De Paul sta diventando più di un'idea

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Rodrigo De Paul starebbe diventando più di un'idea per il Milan. L'argentino avrebbe voluto un club che giocasse la Champions, ma nessuno ha bussato alla porta dell'Udinese. L'Inter lo aveva cercato a gennaio, il Napoli ha chiesto informazioni, ma non ha mai affondato e ora è concentrato sull'affare James Rodriguez. La Roma è ancora sul giocatore, ma non è più la prima scelta per Fonseca vorrebbe Suso. Se lo spagnolo dovesse andare effettivamente nella capitale (anche se per meno dei 38 milioni di euro della clausola rescissoria), allora in Italia il Milan non avrebbe più concorrenza e a quel punto anche l'Udinese non potrebbe più sparare alto e chiedere 35 milioni. Per arrivare a De Paul, potrebbero quindi bastare 30 milioni di euro, magari inserendo anche qualche contropartita tecnica. L'unico club che potrebbe dare fastidio al Milan potrebbe essere la Fiorentina e in questo senso l'interesse reale dei rossoneri potrebbe mettere pressione ai viola sul fronte Veretout. Il Milan è arrivato a 18 milioni e punta sulla volontà del centrocampista francese.