Sportmediaset - Milan, per il trequartista è corsa a due tra Sabitzer e Vlasic. Anche la Juve su Kaio Jorge

Nonostante i recenti colpi conclusi e ufficializzati, il Milan è sempre attento e concentrato sul mercato per rinforzare la rosa rossonera. Secondo quanto riporta Sportmediaset, sul fronte trequartista è corsa a due tra Sabitzer e Vlasic. Il secondo, in particolare, sarebbe favorito sull'austriaco. Per quanto riguarda invece la trattativa per Kaio Jorge, sul brasiliano c'è l'interesse anche della Juventus che avrebbe rilanciato all'offerta del Milan di 5 milioni di euro. Il Santos, tuttavia, chiede 10 milioni per il suo talento.