SportMediaset - Milan, prosegue la trattativa con il Chelsea per Bakayoko: i rossoneri hanno fretta di chiudere

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, prosegue la trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko, ma il Milan ha fretta di chiudere per avere a disposizione il centrocampista francese già per la gara del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers, valida per il secondo turno di qualificazione di Europa League. La formula di questa operazione sarà un prestito con riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.