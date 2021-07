SportMediaset - Tanti nomi per il nuovo numero 10 del Milan: il punto

Claudio Raimondi, esperto di mercato, si è così espresso a SportMediaset sulla ricerca del 10 da parte del Milan: "James Rodriguez ha manifestato il desiderio di lasciare l'Everton. Il suo agente Mendes lo ha proposto anche al Milan; l'operazione avrebbe costi contenuti dal punto di vista dell'indennizzo: costerebbe 10 milioni di euro avendo il contratto in scadenza nel 2022, ma l'età e l'aspetto salariale frenano l'operazione con la richiesta di un triennale da almeno 7 milioni di euro. Eliott guarda a Sabitzer del Lipsia: può lasciare il Lipsia a meno di 20 milioni di euro essendo in scadenza e avendo meno pretese per lo stipendio. La pista made in Italy è Mattia Zaccagni, con il quale potrebbero entrare nella trattativa alcune contropartite come Conti o Caldara per abbassare la richiesta di 15 milioni di euro dei veneti. Intriga pure Dani Ceballos, rientrato al Real dopo il prestito all'Arsenal. Il colpo a sorpresa potrebbe arrivare a fine mercato con il sì del Chelsea al prestito di Ziyech".