Terracciano-Como, pista non del tutto tramontata: i discorsi vanno avanti

Anche Filippo Terracciano sarebbe rientrato nella lista dei partenti del Milan in questo calciomercato, anche perché Paulo Fonseca non potrebbe garantirgli lo spazio che il ragazzo vorrebbe in questa stagione.

Nel corso di questi giorni per l'ex esterno dell'Hellas Verona si è parlato tanto del Como di Cesc Fabregas, alla ricerca di un rinforzo proprio in quel reparto per rinforzare e completare la squadra in vista di questa stagione. Al momento, però, non sarebbero ancora arrivate novità su questo fronte, ma da oggi fino alla mezzanotte del prossimo 30 agosto, scrive Il Corriere dello Sport, i discorsi fra i Lariani ed il Milan potrebbero andare avanti.