Thiaw e il filo comune che lo lega al Newcastle e a Botman. Che sarà suo compagno di squadra

Curioso fatto legato al trasferimento di Malick Thiaw al Newcastle. Il difensore tedesco farà coppia con Sven Botman, arrivato a St. James' Park nel 2022. L'olandese nell'estate di tre anni fa era a un passo dal Milan, con Paolo Maldini che lo aveva prenotato già mesi prima. Tuttavia il Milan in quell'occasione tergiversò troppo, mancando l'affondo finale col Lille.

Tornando indietro di tre anni va ricordato che nel giugno 2022 Paolo Maldini e Ricky Massara erano in scadenza di contratto e il loro futuro in rossonero era tutt'altro che sicuro. Tuttavia sul tavolo del Lille c'erano 35 milioni, cifra non troppo distante dalla richiesta di 40 milioni. Che il Newcastle, fresco di neo-acquisizione del fondo PIF, ha deciso di accordare, proponendo al giocatore un contratto da 3 milioni l'anno. E Botman, stanco di aspettare il Milan, ha firmato per i Magpies.

I rossoneri pertanto sono andati su altri profili, prelevando negli ultimi giorni d'estate 2022 il giovane tedesco Malick Thiaw dallo Schalke 04. Affare da 9.3 milioni, con il club di Gelsenkirchen che si è riservato il 10% sulla futura rivendita. È notizia di queste ore la cessione del giocatore al Newcastle per 38 milioni + 4 di bonus. A conti fatti un super affare.