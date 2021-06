TMW - Belotti-Roma, no comment di Cairo sulla trattativa

"No, no, no". All'uscita dall'Assemblea di Lega, il presidente del Torino Urbano Cairo non s'è voluto soffermare sulle notizie di calciomercato riguardante il suo capitano, Andrea Belotti, che ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è finito nel mirino della Roma. "Facciamogli fare un Europeo alla grande", ha detto Cairo prima di andare via. Sul giocatore granata c'è anche l'interesse del Milan.