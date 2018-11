TMW - Milan, offerta West Ham su Kessie. Ma c'è un club migliore

Franck Kessie continua a essere uno dei motivi del contendere del mercato milanista. Gennaro Gattuso lo ritiene assolutamente incedibile, mentre dall'altra parte Leonardo e Maldini potrebbero, invece, pensare a un sacrificio, soprattutto per arrivare a un giocatore top. Nelle scorse settimane è pervenuta un'offerta del West Ham di 35 milioni di euro - che però viene reputata bassa - e una dal Beijing Gouan, con l'ivoriano che però preferirebbe, di molto, rimanere in Europa.

QUESTIONE RINNOVO - Centrale, nell'attuale momento di Kessie, è il prolungamento contrattuale che l'ex dirigenza avrebbe promesso all'agente del calciatore. Massimiliano Mirabelli aveva trovato un accordo fino al 30 giugno 2023 per blindare l'ex Atalanta, con uno stipendio da oltre 3 milioni a stagione (rispetto ai 2 attuali). Un adempimento che il nuovo Milan non si sente di dover portare a termine, I contatti sono fitti e costanti, ma per ora non stanno portando ad alcun risultato.

C'È UNA BIG - Così pure Kessie finisce sul mercato, pur non avendo una valutazione bassa - il Milan deve ancora riscattarlo dall'Atalanta, saranno 20 milioni a giugno - e il Paris Saint Germain, destinazione gradita, che rimane sullo sfondo a causa del fair play finanziario. Di contro c'è una grande inglese - forse l'Arsenal, ma dipende dalla cessione di Wanyama dal Tottenham allo United - che si sta interessando al suo profilo. In caso dovessero arrivare proposte concrete le cose cambierebbero molto rapidamente.