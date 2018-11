TMW - Milan, su Mauri c'è anche il Chievo Verona

Il Chievo Verona è alla ricerca di profili per rinforzare la propria mediana, anche considerando una situazione di classifica non propriamente idilliaca. Così pare che i gialloblù abbiano messo gli occhi su José Mauri, italo-argentino - ex Parma - ora al Milan. Da par suo il giocatore però nicchia e preferirebbe tenersi aperte una strada in caso di eventuali altre offerte.