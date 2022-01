TMW RADIO - Marchetti: “Il Milan prenderà un difensore centrale”

“L’errore di ieri è inusuale, in Serie A non siamo abituati a vederlo. Ha deciso una partita che il Milan, al 92’, stava comunque pareggiando. Sono d’accordo con Pioli: le responsabilità dell’arbitro Serra sono evidenti, ma il tecnico rossonero è stato onesto nel fare anche mea culpa per la prova della sua squadra”. Questo il commento di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, sulla sconfitta di ieri sera del Milan contro lo Spezia. Di seguito il podcast completo, con un estratto del suo intervento nell’editoriale di TMW Radio.

Le scuse dell’Aia al Milan?

“Mi fanno sorridere, allora tutte le volte che c’è un errore l’Aia deve chiedere scusa”.

Il Milan prenderà un centrale di difesa?

“Sì lo prenderà. Bailly, Diallo - che sono in Coppa d’Africa - e Casale sono i nomi che circolano”.