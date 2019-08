L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su André Silva. L'accordo col Monaco è saltato, a Cardiff è sceso in campo contro il Manchester United e non ha sfigurato: adesso può restare, tocca a Marco Giampaolo dargli fiducia. Sul tavolo di Paolo Maldini non c'è nessuna offerta ma solo la promessa di Jorge Mendes di trovare una soluzione che convenga a tutti.