Tuttosport - Il Milan aspetta Belotti: ci sarebbe già un'intesa verbale

Ovviamente di ufficiale non c'è nulla, ma le strade del Milan e di Andrea Belotti potrebbero incontrarsi la prossima estate: l'attaccante, che non ha mai nascosto la sua fede rossonera, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Torino e così dal 1° luglio 2022 potrà accasarsi dove vuole a parametro zero. Il Diavolo lo aspetta e tra le parti ci sarebbe già un'intesa verbale per lo sbarco del Gallo gratis a Milanello al termine di questa stagione. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega però che il Milan potrebbe fare anche un tentativo a gennaio per anticipare l'arrivo in rossonero di Belotti di qualche mese.