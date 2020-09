La trattativa per riportare Tiemouè Bakayoko al Milan non è ancora saltata, ma al momento è un standby in quanto c'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta. Lo riferisce Tuttosport che spiega che l'affare potrebbe sbloccarsi nel caso in cui i rossoneri dovessero guadagnarsi il pass per la fase a gironi di Europa League.