Tuttosport - Milan, continua la trattativa per Pavlovic: possibile contatto diretto a Vienna con il Salisburgo

Il Milan punta su Strahinja Pavlovic per rinforzare la difesa. Come con Fofana, anche con il difensore serbo i rossoneri hanno già trovato un accordo (cinque anni a 1,8 milioni di euro a stagione), mentre sono ancora in trattativa con il Salisburgo che inizialmente chiedeva 30 milioni, mentre ora ha abbassato la sua richiesta a 25.

Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il club di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere a quota 20, bonus compresi. Probabilmente servirà salire a 22 per avere il via libera degli austriaci. Oggi, tra l'altro, il Milan si trova a Vienna, capitale dell'Austria, per l'amichevole contro il Rapid Vienna e quindi non è escluso che possa esserci un contatto diretto con la dirigenza del Salisburgo.